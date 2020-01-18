Бэйл уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча, сообщает AS. В 20-м туре чемпионата Испании команда тренера Зинедина Зидана победила «Севилью» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу».

30-летний валлиец, пропускавший игру, покинул стадион на 82-й минуте. О травме игрока, из-за которой он мог пропустит встречу, не сообщалось.

В этом сезоне Бэйл уже как минимум четырежды уходил с матча «Реала» до финального свистка. Согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты матча.