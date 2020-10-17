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Бэйл единственным из игроков «Реала» отказался пойти на понижение зарплаты в прошлом сезоне

20:38
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Стало известно, из-за чего в прошлом сезоне произошел конфликт между форвардом «Реала» Гаретом Бэйла и руководством клуба.

По сведениям Cadena Ser, 31-летний валлиец оказался единственным в мадридском клубе, кто отказался пойти на понижение зарплаты из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Остальные игроки согласились пойти на сокращение оклада на 10 процентов.

Летом 2020 года Бэйл был арендован «Тоттенхэмом» до конца сезона. Пока что форвард не провел ни одного матча за лондонский клуб.

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