Бэйл единственным из игроков «Реала» отказался пойти на понижение зарплаты в прошлом сезоне
Стало известно, из-за чего в прошлом сезоне произошел конфликт между форвардом «Реала» Гаретом Бэйла и руководством клуба.
По сведениям Cadena Ser, 31-летний валлиец оказался единственным в мадридском клубе, кто отказался пойти на понижение зарплаты из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Остальные игроки согласились пойти на сокращение оклада на 10 процентов.
Летом 2020 года Бэйл был арендован «Тоттенхэмом» до конца сезона. Пока что форвард не провел ни одного матча за лондонский клуб.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.