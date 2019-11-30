«Бетис» выиграл в гостях у «Мальорки»
«Бетис» обыграл «Мальорку» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:1.
Чемпионат Испании
Лига 1
15-й тур
«Мальорка» — «Бетис» — 1:2 (0:2)
Голы: Хоакин, 7 — с пенальти (0:1). Фекир, 33 (0:2). Джуниор, 55 — с пенальти (1:2).
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья, Кубо, Фебас, Родригес (Чаваррия, 77), Баба (Джуниор, 46), Будимир (Пратс, 69).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Педраса, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир (Лайнес, 84), Хоакин (Каптум, 79), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 68).
Предупреждения: Гуардадо, 27. Агбеньеню, 45. Эмерсон, 45+1. Кубо, 46. Лорен Морон, 53. Манди, 67.
Удаление: Агбеньеню, 90+1.
Судья: Мартинес Мунуэра.
30 ноября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/