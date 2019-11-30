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«Бетис» выиграл в гостях у «Мальорки»

22:32

«Бетис» обыграл «Мальорку» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

«Мальорка» — «Бетис» — 1:2 (0:2)

Голы: Хоакин, 7 — с пенальти (0:1). Фекир, 33 (0:2). Джуниор, 55 — с пенальти (1:2).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья, Кубо, Фебас, Родригес (Чаваррия, 77), Баба (Джуниор, 46), Будимир (Пратс, 69).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Педраса, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир (Лайнес, 84), Хоакин (Каптум, 79), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 68).

Предупреждения: Гуардадо, 27. Агбеньеню, 45. Эмерсон, 45+1. Кубо, 46. Лорен Морон, 53. Манди, 67.

Удаление: Агбеньеню, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

30 ноября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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