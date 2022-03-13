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«Бетис» удержал победу над «Атлетиком», несмотря на удаление Фекира

«Бетис» в меньшинстве удержал победу над «Атлетиком»
Иван Торопцев
Корреспондент
13 марта. «Бетис» — «Атлетик».
Фото Global Look Press

«Бетис» на своем поле обыграл «Атлетик» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил Борха Иглесиас.

Хозяева закончили матч в меньшинстве — на 80-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Набиль Фекир.

«Бетис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 28 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 40 очками в 28 играх.

Испания. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:0
Атлетик
Голы
Борха Иглесиас, 20 (1:0)
Бетис
Руй Силва Миранда (Руибаль, 70) Бартра Пеццела Сабали Родригес Акуоку (Гонсалес, 88) Хуанми Фекир Каналес Борха Иглесиас (Виллиам Карвалью, 73)
Атлетик
Симон Берчиче (Баленсиага, 58) Альварес Вивиан Де Маркос Икер Муниаин Весга (Саррага, 71) Венседор (Серрано, 84) Беренгер Иньяки Уильямс (Уильямс, 59) Сансет (Рауль Гарсия, 84)
Предупреждения
Пеццела 25’, Миранда 29’, Руибаль 76’, Каналес 80’  -  Берчиче 8’, Беренгер 16’, Уильямс 77’, Сансет 80’, Де Маркос 80’
Удаления
Фекир 80’
Судьи
Лаос (Испания)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Краснодар 1
2-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Набиль Фекир
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
0
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«Севилья» в гостях сыграла вничью с «Райо Вальекано»

Ла лига: «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Барселона» встретится с «Осасуной» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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Карим Бензема

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Реал

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Гомес Рауль де Томас

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 13
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Карим Бензема

Реал

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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