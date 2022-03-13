«Бетис» удержал победу над «Атлетиком», несмотря на удаление Фекира

«Бетис» в меньшинстве удержал победу над «Атлетиком»

«Бетис» на своем поле обыграл «Атлетик» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил Борха Иглесиас.

Хозяева закончили матч в меньшинстве — на 80-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Набиль Фекир.

«Бетис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 28 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 40 очками в 28 играх.