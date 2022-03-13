«Севилья» в гостях сыграла вничью с «Райо Вальекано»

«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Севилья» набрала 56 очков и останется на втором месте с турнирной таблице. Лидирует в ла лиге «Реал», в активе которого 63 очка, а также еще одна игра в запасе.

«Райо Вальекано» прервал серию поражений и поднялся на 13-е место, набрав 32 очка.