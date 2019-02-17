"Бетис" – "Алавес": видеотрансляция матча в 22.30

В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 17 февраля, "Бетис" принимает "Алавес".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Бетис" – "Алавес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей