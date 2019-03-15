Баскетболист Поу Газоль стал послом "Барселоны" в США

Испанский баскетболист Поу Газоль стал послом и стратегическим советником футбольного клуба "Барселона" в США, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и 38-летний баскетболист "Милуоки Бакс" заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве.
– США является ключевым рынком для "Барселоны", и в настоящее время клуб расширяет и укрепляет свою популярность. Клуб убежден, что Газоль является идеальным партнером для популяризации бренда и создания новых возможностей для бизнеса, используя его престиж, опыт и контакты в стране, – говорится на официальном сайте "Барселоны".
Газоль является уроженцем Каталонии и начинал свою баскетбольную карьеру именно в "Барселоне". Испанец является чемпионом мира, 3-х кратным чемпионом Европы и 3-х кратным призером Олимпийских игр в составе сборной Испании.
🏀 Yesterday we found out that @PauGasol is back as a strategic adviser and the Club's ambassador in the United States 🇺🇸– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 марта 2019 г.
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