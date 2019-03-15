Баскетболист Поу Газоль стал послом "Барселоны" в США

Испанский баскетболист Поу Газоль стал послом и стратегическим советником футбольного клуба "Барселона" в США, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и 38-летний баскетболист "Милуоки Бакс" заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

– США является ключевым рынком для "Барселоны", и в настоящее время клуб расширяет и укрепляет свою популярность. Клуб убежден, что Газоль я вляется идеальным партнером для популяризации бренда и создания новых возможностей для бизнеса, используя его престиж, опыт и контакты в стране, – говорится на официальном сайте "Барселоны".

Газоль является уроженцем Каталонии и начинал свою баскетбольную карьеру именно в "Барселоне". Испанец является чемпионом мира, 3-х кратным чемпионом Европы и 3-х кратным призером Олимпийских игр в составе сборной Испании.