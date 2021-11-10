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«Барселоне» придется выплатить Куману около 20 миллионов евро

02:42
Роналд Куман. Фото Instagram
Роналд Куман. Фото Instagram

«Барселона» продолжает переговоры с бывшим главным тренером команды Роналдом Куманом. Как сообщает Sport.es, каталонскому клубу придется выплатить голландскому специалисту около 20 миллионов евро.

По информации источника, это почти все деньги, которые предполагалось направить на покупку игроков в январе.

Куман был главным тренером «Барселоны» с 19 августа 2020-го до 27 октября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/21.

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Евгений Козинов все материалы автора

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