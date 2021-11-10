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Карвахаль пожелал Хави успехов в «Барселоне»

03:14
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».

«Барселона»? Я ее совсем не сбрасываю со счетом. Когда в 2016 году приехал Зидан, мы отставали от «Барсы» на 12 очков, но финишировали с разницей в одно. Прибытие Хави вселит в каталонцев надежду. Хоть он и соперник, я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Marca Карвахаля.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

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Евгений Козинов все материалы автора

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