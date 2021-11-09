Зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной» будет зависеть от числа проведенных матчей

«Барселона» хочет разработать особую формулу для зарплаты нападающего Усмана Дембеле по новому контракту.

Как сообщает Sport.es, директор каталонского клуба Матеу Алемани пытается подготовить такое предложение, которое сбалансировало бы сложную финансовую ситуацию «Барселоны» с привлекательным предложением для Дембеле.

Вероятно, зарплата 24-летнего француза по новому соглашению будет зависеть от времени, проведенного на поле. «Барселона» хочет сократить фиксированную часть зарплаты Дембеле и заменить ее на бонусы, которые основаны на игровых минутах.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2021/22 нападающий сыграл один матч и пока не отличился результативными действиями.