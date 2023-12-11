«Жирона» обыграла «Барселону» и вернулась на первое место в ла лиге

«Жирона» в матче 16-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Барселону» со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Артем Довбик, Мигель Гутьеррес, Валери и Кристиан Стуани, у хозяев забили Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

«Жирона» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении восьми матчей. Единственное поражение случилось 30 сентября во встрече с «Реалом» (0:3).

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.