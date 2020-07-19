«Барселона» занимает первое место по количеству голов в XXI веке

Портал Transfermarkt составил рейтинг команд по количеству голов в XXI веке.

Первое место занимает «Барселона» — 2730 голов в 1193 играх. Вторым идет «Реал» (1162 игры, 2633 гола). На третьем месте «Бавария» (1060 игр, 2496 голов). В топ-10 также вошли «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Лион». 11-е место занимает «Ювентус», 12-е — «Рома», 13-м стал «Интер».

Рейтинг клубов по количеству голов в XXI веке

1. «Барселона» (2730 голов в 1193 матчах)

2. «Реал» (1162 матчей, 2633 гола)

3. «Бавария» (1060,2496)

4. «Арсенал» (1164, 2254)

5. «Челси» (1156, 2227)

6. «Манчестер Юнайтед» (1169, 2226)

7. «Ливерпуль» (1135, 2059)

8. «ПСЖ» (1077, 2033)

9. «Манчестер Сити» (1024, 1963)

10. «Лион» (1069, 1938)