«Барселона» заключила мировое соглашение с Неймаром

«Барселона» заключила мировое соглашение с бывшим футболистом команды бразильцем Неймаром, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Стороны договорились о прекращении судебных разбирательств, которые велись между сторонами: три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Напомним, футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 года, после чего подал к бывшему клубу иск с требованием выплатить ему более 40 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году.

Парижский клуб заплатил за переход бразильца компенсацию в 222 миллиона евро, данный трансфер до сих пор остается крупнейшим в истории футбола.