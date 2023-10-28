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Сегодня, 16:00

«Барселона» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

Матч 11-го тура ла лиги «Барселона» — «Реал» начнется в 17:15
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Барселона» — «Реал».
Фото USA Today Sports

«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна в прямом эфире в Оkko Sport. Ключевые события игры будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В турнирной таблице ла лиги «Реал» (25 очков и 2-е место) и «Барселона» (24 очка и 3-е место) идут совсем рядом.

В последних 4 матчах ла лиги команда дважды обменялись победами и поражениями. В исторической перспективе «Реал» побеждал в 102 матчах, «Барселона» — в 100, еще 52 раза была зафиксирована ничья.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
2
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 - : -
28.10 17:15
Барселона – Реал
 - : -
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 - : -
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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