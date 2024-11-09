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Сегодня, 15:37

Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад» перед матчем с «Барселоной»

Алина Савинова
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян принял участие в субботней тренировке команды, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, 21-летний футболист постепенно входит в игровой тонус после травмы, однако его участие в матче 13-го тура ла лиги с «Барселоной» — под вопросом. Игра состоится 10 ноября.

6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» — «Осасуна»: смотреть матч ла лиги онлайн
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
16
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 - : -
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 - : -
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
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Р. Сосьедад – Барселона
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Барселона

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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

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