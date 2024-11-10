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«Бетис» ушел от поражения в матче с «Сельтой»

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«Бетис» ушел от поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2). Ничью хозяевам принес защитник Марк Бартра, который сравнял счет на 90+5-й минуте.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 16:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:2
Сельта

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2024-2025/
ФК Бетис
ФК Сельта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
4
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
7
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
10
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 4 : 0
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 3 : 0
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 2 : 2
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
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 - : -
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Вильярреал

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
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