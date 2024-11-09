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Сегодня, 09:18

Источник: ряд звезд «Реала» включая Мбаппе выступили за отставку Анчелотти

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти потерял контроль над коллективом на фоне неудачных результатов команды в последних матчах, сообщает El Gol Digital.

Как отмечает источник, несколько футболистов «сливочных» выступили за отставку тренера, в их число вошли Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. В свою очередь, Анчелотти поддерживает Винисиус Жуниор. Если отставка 65-летнего итальянца из «Реала» все же состоится, нападающий хотел бы видеть тренера в сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в ближайшее время грозит увольнение, если результаты команды не станут лучше.

После 11 туров «Реал» с 24 очками располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги. В Лиге чемпионов команда идет на 17-й позиции, набрав 6 баллов за четыре матча.

Источник: El Gol Digital
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за возможной ссоры с Дешамом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
16
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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36 тур
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38 тур
8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 - : -
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 - : -
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 - : -
10.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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