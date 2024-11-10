Гути призвал «Реал» подписать Рамоса в связи с травмами игроков обороны
Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал руководство клуба предложить контракт защитнику Серхио Рамосу в связи с рядом травм игроков обороны.
На сегодняшний день в списке травмированных игроков «сливочных» находятся защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Также в матче 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) разрыв крестообразных связок колена получил Эдер Милитао.
«Посмотрите на обеспокоенное лицо [Карло] Анчелотти. Милитао — очень важный игрок, который только что оправился от прошлогодней травмы. Он возвращался к своей лучшей форме, но оставил оборону команды в трудном положении. Травмирован Карвахаль. У Алабы тяжелая травма...
Нужно выходить на рынок. Серхио Рамос без команды. Он и правый защитник, и центральный. В этой ситуации он — первый выбор, причем бесплатный. Человек, который был в команде, который играл еще в прошлом сезоне. Он продолжает поддерживать форму и может помочь на эти полгода», — цитирует Гути портал Goal.com.
38-летний Рамос находится в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с «Севильей». Он выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
4
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|1 : 0
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2