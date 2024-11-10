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Гути призвал «Реал» подписать Рамоса в связи с травмами игроков обороны

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал руководство клуба предложить контракт защитнику Серхио Рамосу в связи с рядом травм игроков обороны.

На сегодняшний день в списке травмированных игроков «сливочных» находятся защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Также в матче 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) разрыв крестообразных связок колена получил Эдер Милитао.

«Посмотрите на обеспокоенное лицо [Карло] Анчелотти. Милитао — очень важный игрок, который только что оправился от прошлогодней травмы. Он возвращался к своей лучшей форме, но оставил оборону команды в трудном положении. Травмирован Карвахаль. У Алабы тяжелая травма...

Нужно выходить на рынок. Серхио Рамос без команды. Он и правый защитник, и центральный. В этой ситуации он — первый выбор, причем бесплатный. Человек, который был в команде, который играл еще в прошлом сезоне. Он продолжает поддерживать форму и может помочь на эти полгода», — цитирует Гути портал Goal.com.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с «Севильей». Он выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

Источник: Goal.com
Серхио Рамос
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
4
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
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Вильярреал – Алавес
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9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
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Леганес – Севилья
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10.11 16:00
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