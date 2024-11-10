Гути призвал «Реал» подписать Рамоса в связи с травмами игроков обороны

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал руководство клуба предложить контракт защитнику Серхио Рамосу в связи с рядом травм игроков обороны.

На сегодняшний день в списке травмированных игроков «сливочных» находятся защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Также в матче 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) разрыв крестообразных связок колена получил Эдер Милитао.

«Посмотрите на обеспокоенное лицо [Карло] Анчелотти. Милитао — очень важный игрок, который только что оправился от прошлогодней травмы. Он возвращался к своей лучшей форме, но оставил оборону команды в трудном положении. Травмирован Карвахаль. У Алабы тяжелая травма...

Нужно выходить на рынок. Серхио Рамос без команды. Он и правый защитник, и центральный. В этой ситуации он — первый выбор, причем бесплатный. Человек, который был в команде, который играл еще в прошлом сезоне. Он продолжает поддерживать форму и может помочь на эти полгода», — цитирует Гути портал Goal.com.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с «Севильей». Он выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.