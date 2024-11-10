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Сегодня, 13:27

As: «Реал» рассматривает Ляпорта в качестве замены Милитао

Руслан Минаев
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Эмерик Ляпорт.
Фото Reuters

«Реал» заинтересован в подписании контракта с защитником «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает As.

В мадридском клубе рассматривают 30-летнего испанца в качестве замены защитнику Эдеру Милитао, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

По данным источника, «сливочные» хотят убедить Ляпорта расторгнуть контракт с саудовским клубом и подписать соглашение в качестве свободного агента.

Ранее экс-хавбек «Реала» Гути предложил мадридцам подписать контракт с Серхио Рамосом.

Игрока &laquo;Реала&raquo; Эдера Милитао уносят на&nbsp;носилках после травмы в&nbsp;матче против &laquo;Осасуны&raquo;. Проклятие «Реала»: Милитао опять порвал «кресты», Родриго и Васкес выбыли на три-четыре недели

Ляпорт в этом сезоне забил 3 гола в 15 матчах за «Аль-Наср». Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года.

ФК Аль-Наср
ФК Реал
Эмерик Ляпорт
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