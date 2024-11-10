Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Локо» Галактионова опережает чемпионский график Семина. Гонка за новый титул — уже не фантастика?

Батраков оформил дубль в матче с «Факелом»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (№83) празднует свой гол в ворота «Факела».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о шоу Батракова, «физике» и странной жалобе «Факела».
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Факел

Владимир Леонченко точно что-то знал, пообещав, что с продажей Максима Глушенкова команда не станет слабее. Летом эти слова вызывали недоумение даже у болельщиков «Локомотива», но оправдываться не пришлось: планку ожиданий перемахнули с таким запасом, что к середине дистанции опередили чемпионский график сезона-2017/18. Тогда набрали 32 очка, сейчас — 34.

Да, с «Факелом» было близко к упущенной, а не вырванной победе. И, если бы не второй пенальти в концовке, акценты могли быть другими. Но эта развязка только подтвердила ключевую проблему «Локо»: все рушится в тот момент, когда в раздевалке все слишком уверены в себе.

Почувствовали себя фаворитами с «Химками» — уступили все единоборства и получили 0:2. После — снова услышали аплодисменты, зарубившись с «Зенитом», оставив все силы с «Рубином» и закошмарив «Факел» к перерыву. Но как только перешли на эконом-режим во втором тайме, чуть все не испортили.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков с&nbsp;пенальти открывает счет в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo; (2:1). Батраков тащит «Локо»! Заработал два пенальти, оформил дубль и принес победу над «Факелом»

Спасибо Батракову, в адрес которого уже просто заканчиваются комплименты. В 19 парень умеет все, ничего не боится и делает разницу. 10+6 в первом круге — это уже больше, чем у самого результативного игрока чемпионского «Локо» Джефферсона Фарфана за весь сезон! Парагваец настрелял 10+4 в 22 играх. Батракову хватило 14 — и, судя по уровню влияния на игру и реализацию, к весне показатели могут стать рекордными.

Улучшение финансовой части его контракта — логичный шаг клуба. Но Батраков — точно не единственный, кого придется удерживать в ближайшее трансферное окно. Как минимум — у Галактионова реально прибавили все игроки (даже те, кого давно списали). Как максимум — команда фантастически готова в плане физики, так что увести могут каждого — от главной звезды до тренера по физподготовке.

В конце октября мы увидели, что обойма «Локомотива» спокойно выдерживает два энергозатратных выезда (к «Ростову» и в Питер) за четыре дня. После дожимает «Рубин» — без Батракова и Баринова, на морально-волевых. А в матче с «Факелом» вырывает уже шестую победу, добытую после 75-й минуты (даже в золотом сезоне их было пять). По пробегу, движению и динамике игры «Локо» производит сильнейшее впечатление.

Да, при этом все равно не выглядит фаворитом на фоне «Зенита» и «Краснодара» (Питеру очень не повезло, что в сезон столетия он получил набравших праймовую форму конкурентов). Но уже очевидно: это не локальная вспышка, а реальная заявка на финиш минимум в топ-3.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конечно, при условии, что все продолжит складываться по текущему сценарию. Когда команда набирает и до сих пор не прочувствовала, что такое кризис (весной из него выбирались очень тяжело). А некоторые победы добываются благодаря удивительным пенальти: когда Игорь Калинин отбивает мяч рукой, а после финального свистка признается: «Мяч попал в проекцию футболки — нам говорили, что это не пенальти».

Причем в «Факеле» тезис, похоже, поддержали — и обратились в ЭСК. Хотя еще недавно публично отрекались от этой процедуры.

Не очень понятно, какая цель и логика сейчас. Потому что судейство в Черкизово если и было странным, то ровно по одной причине: оба 11-метровых настолько очевидны, что должны назначаться моментально.

Удивительно, но ведь до сих пор есть те, кто выступает против видеоповторов. Якобы система убивает дух игры, мешает праздновать голы, не исключает ошибки на сто процентов — вам точно знакомы эти тезисы.

Но в матче «Локо» — «Факел» были две стопроцентных «точки»: за стык в ноги и попадание мяча в руку. Сколько из них арбитр Сергей Цыганок увидел без видеоповторов? Правильно, ноль. А теперь представьте, если бы ВАР в РПЛ не было.

Сейчас бы обсуждали не шансы на титул, а домашнее поражение от «Факела», спад Батракова и серию из одной победы в четырех последних турах.

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча
РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Локомотив» обыграл «Факел», «Крылья» примут ЦСКА и другие матчи
«Рубин» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Спартак» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Крылья Советов» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ростов» победил в РПЛ впервые за 7 матчей! Отставка Карпина отменяется?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости