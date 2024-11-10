Леонид Волотко — о шоу Батракова, «физике» и странной жалобе «Факела».

Владимир Леонченко точно что-то знал, пообещав, что с продажей Максима Глушенкова команда не станет слабее. Летом эти слова вызывали недоумение даже у болельщиков «Локомотива», но оправдываться не пришлось: планку ожиданий перемахнули с таким запасом, что к середине дистанции опередили чемпионский график сезона-2017/18. Тогда набрали 32 очка, сейчас — 34.

Да, с «Факелом» было близко к упущенной, а не вырванной победе. И, если бы не второй пенальти в концовке, акценты могли быть другими. Но эта развязка только подтвердила ключевую проблему «Локо»: все рушится в тот момент, когда в раздевалке все слишком уверены в себе.

Почувствовали себя фаворитами с «Химками» — уступили все единоборства и получили 0:2. После — снова услышали аплодисменты, зарубившись с «Зенитом», оставив все силы с «Рубином» и закошмарив «Факел» к перерыву. Но как только перешли на эконом-режим во втором тайме, чуть все не испортили.

Спасибо Батракову, в адрес которого уже просто заканчиваются комплименты. В 19 парень умеет все, ничего не боится и делает разницу. 10+6 в первом круге — это уже больше, чем у самого результативного игрока чемпионского «Локо» Джефферсона Фарфана за весь сезон! Парагваец настрелял 10+4 в 22 играх. Батракову хватило 14 — и, судя по уровню влияния на игру и реализацию, к весне показатели могут стать рекордными.

Улучшение финансовой части его контракта — логичный шаг клуба. Но Батраков — точно не единственный, кого придется удерживать в ближайшее трансферное окно. Как минимум — у Галактионова реально прибавили все игроки (даже те, кого давно списали). Как максимум — команда фантастически готова в плане физики, так что увести могут каждого — от главной звезды до тренера по физподготовке.

В конце октября мы увидели, что обойма «Локомотива» спокойно выдерживает два энергозатратных выезда (к «Ростову» и в Питер) за четыре дня. После дожимает «Рубин» — без Батракова и Баринова, на морально-волевых. А в матче с «Факелом» вырывает уже шестую победу, добытую после 75-й минуты (даже в золотом сезоне их было пять). По пробегу, движению и динамике игры «Локо» производит сильнейшее впечатление.

Да, при этом все равно не выглядит фаворитом на фоне «Зенита» и «Краснодара» (Питеру очень не повезло, что в сезон столетия он получил набравших праймовую форму конкурентов). Но уже очевидно: это не локальная вспышка, а реальная заявка на финиш минимум в топ-3.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конечно, при условии, что все продолжит складываться по текущему сценарию. Когда команда набирает и до сих пор не прочувствовала, что такое кризис (весной из него выбирались очень тяжело). А некоторые победы добываются благодаря удивительным пенальти: когда Игорь Калинин отбивает мяч рукой, а после финального свистка признается: «Мяч попал в проекцию футболки — нам говорили, что это не пенальти».

Причем в «Факеле» тезис, похоже, поддержали — и обратились в ЭСК. Хотя еще недавно публично отрекались от этой процедуры.

Не очень понятно, какая цель и логика сейчас. Потому что судейство в Черкизово если и было странным, то ровно по одной причине: оба 11-метровых настолько очевидны, что должны назначаться моментально.

Удивительно, но ведь до сих пор есть те, кто выступает против видеоповторов. Якобы система убивает дух игры, мешает праздновать голы, не исключает ошибки на сто процентов — вам точно знакомы эти тезисы.

Но в матче «Локо» — «Факел» были две стопроцентных «точки»: за стык в ноги и попадание мяча в руку. Сколько из них арбитр Сергей Цыганок увидел без видеоповторов? Правильно, ноль. А теперь представьте, если бы ВАР в РПЛ не было.

Сейчас бы обсуждали не шансы на титул, а домашнее поражение от «Факела», спад Батракова и серию из одной победы в четырех последних турах.