Тарханов назвал проблемы «Реала» в сезоне-2024/25

Бывший тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о проблемах мадридского «Реала».

«Пока в «Реале» нет слаженности. Вот Винисиус с Мбаппе и Беллингемом не могут наладить игру. Они каждый сам по себе играют. Индивидуально сильные футболисты, очень много берут на себя, а взаимодействия очень мало друг с другом», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 12 туров «Реал» занимает второе место в ла лиге, имея в активе 27 очков.