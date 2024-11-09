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«Реал» — «Осасуна»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Реал» примет «Осасуну» в чемпионате Испании 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал» примет «Осасуну» в 13-м туре ла лиги в субботу, 9 ноября. Начало матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Реал» — «Осасуна» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Осасуна» в режиме реального времени появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 13-й тур
09 нояб, 16:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Осасуна

В 12 турах ла лиги действующие чемпионы набрали 24 очка и занимали второе место в таблице, у команды из Памплоны — 21 очко и пятая строчка. Лидер чемпионата Испании «Барселона» набрал 33 очка.

ФК Осасуна
ФК Реал
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Источник: ряд звезд «Реала» включая Мбаппе выступили за отставку Анчелотти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
16
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 - : -
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 - : -
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 - : -
10.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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