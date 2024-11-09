«Реал» примет «Осасуну» в 13-м туре ла лиги в субботу, 9 ноября. Начало матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Реал» — «Осасуна» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Осасуна» в режиме реального времени появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

В 12 турах ла лиги действующие чемпионы набрали 24 очка и занимали второе место в таблице, у команды из Памплоны — 21 очко и пятая строчка. Лидер чемпионата Испании «Барселона» набрал 33 очка.