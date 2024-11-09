«Реал» — «Осасуна»: смотреть матч ла лиги онлайн
«Реал» примет «Осасуну» в 13-м туре ла лиги в субботу, 9 ноября. Начало матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — в 16.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Реал» — «Осасуна» покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе или при наличии подписки).
Ключевые события и результат игры «Реал» — «Осасуна» в режиме реального времени появляются в матч-центре на сайте «СЭ».
В 12 турах ла лиги действующие чемпионы набрали 24 очка и занимали второе место в таблице, у команды из Памплоны — 21 очко и пятая строчка. Лидер чемпионата Испании «Барселона» набрал 33 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
5
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
16
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
17
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|- : -
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|- : -
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2