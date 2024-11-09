Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за возможной ссоры с Дешамом

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не хочет выступать за сборную Франции, сообщает журналист Ромена Молина.

По сведениям источника, 25-летний француз потерял желание играть за наицональную команду из-за вероятной ссоры с главным тренером Дидье Дешамом. Сообщается, что, несмотря на заявление Дешама о том, что Мбаппе хотел приехать в расположение сборной, а тренер принял решение не вызывать нападающего, на самом деле сам футболист отказался от того, чтобы присоединиться к команде.

Сборная Франции 14 ноября дома сыграет против Израиля, а 17 ноября на выезде встретится с Италией.

Мбаппе пропускает матчи своей национальной команды в Лиге наций второй месяц подряд. В октябре он также не поехал в сборную, которая играла против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В конце сентября 25-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил мадридское дерби с «Атлетико» (1:1).