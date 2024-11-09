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Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за возможной ссоры с Дешамом

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не хочет выступать за сборную Франции, сообщает журналист Ромена Молина.

По сведениям источника, 25-летний француз потерял желание играть за наицональную команду из-за вероятной ссоры с главным тренером Дидье Дешамом. Сообщается, что, несмотря на заявление Дешама о том, что Мбаппе хотел приехать в расположение сборной, а тренер принял решение не вызывать нападающего, на самом деле сам футболист отказался от того, чтобы присоединиться к команде.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Беру на себя ответственность». Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на фоне скандала с изнасилованием

Сборная Франции 14 ноября дома сыграет против Израиля, а 17 ноября на выезде встретится с Италией.

Мбаппе пропускает матчи своей национальной команды в Лиге наций второй месяц подряд. В октябре он также не поехал в сборную, которая играла против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В конце сентября 25-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил мадридское дерби с «Атлетико» (1:1).

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
16
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
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Вильярреал – Алавес
 - : -
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
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Мальорка – Атлетико
 - : -
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Рафинья

Барселона

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Рафинья

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Алекс Баэна

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