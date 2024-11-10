«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть матч ла лиги онлайн
«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в 13-м туре ла лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
По итогам 12-ти туров примеры бело-голубые набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Атлетико
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Бетис
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|
7
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
8
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|
9
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|
10
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|1 : 0
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 2
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2