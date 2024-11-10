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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в ла лиги 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в 13-м туре ла лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров примеры бело-голубые набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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Гол Альвареса принес «Атлетико» победу над «Мальоркой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
7
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
10
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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36 тур
37 тур
38 тур
8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 4 : 0
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 3 : 0
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 2 : 2
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 - : -
10.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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