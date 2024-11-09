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«ПСЖ» может приобрести Куртуа, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

Сергей Разин
корреспондент
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Тибо Куртуа.
Фото AFP

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, руководство парижского клуба недовольно игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и ищет более надежного голкипера. Также в «ПСЖ» хотят отомстить «Реалу» за переход Килиана Мбаппе, поэтому в клубе надеятся переманить 32-летнего бельгийца, чтобы ослабить мадридский клуб.

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Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Куртуа провел 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Тибо Куртуа
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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