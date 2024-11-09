«ПСЖ» может приобрести Куртуа, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, руководство парижского клуба недовольно игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и ищет более надежного голкипера. Также в «ПСЖ» хотят отомстить «Реалу» за переход Килиана Мбаппе, поэтому в клубе надеятся переманить 32-летнего бельгийца, чтобы ослабить мадридский клуб.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Куртуа провел 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.