«ПСЖ» может приобрести Куртуа, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, руководство парижского клуба недовольно игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и ищет более надежного голкипера. Также в «ПСЖ» хотят отомстить «Реалу» за переход Килиана Мбаппе, поэтому в клубе надеятся переманить 32-летнего бельгийца, чтобы ослабить мадридский клуб.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Куртуа провел 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|29-8
|26
|
2
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|16-9
|18
|
5
|Ницца
|10
|4
|4
|2
|19-9
|16
|
6
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
7
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
8
|Ланс
|10
|3
|5
|2
|9-7
|14
|
9
|Реймс
|10
|4
|2
|4
|16-15
|14
|
10
|Страсбур
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
11
|Брест
|10
|4
|1
|5
|13-16
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|11-11
|12
|
13
|Ренн
|10
|3
|2
|5
|13-16
|11
|
14
|Нант
|10
|2
|4
|4
|12-14
|10
|
15
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
16
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
17
|Гавр
|10
|3
|0
|7
|8-20
|9
|
18
|Монпелье
|10
|1
|1
|8
|8-30
|4
|8.11
|22:45
|
Марсель – Осер
|1 : 3
|9.11
|19:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|9.11
|21:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|9.11
|23:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|10.11
|17:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|10.11
|19:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|10.11
|19:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|10.11
|19:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лион – Сент-Этьен
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|6
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2