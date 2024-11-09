Родриго и Эдер Милитао получили травмы за 10 минут матча «Реала» с «Осасуной»
Два футболиста «Реала» получили повреждения в матче против «Осасуны» в 13-м туре испанской ла лиги — 2:0.
На 20-й минуте из-за травмы поле покинул Родриго, которого заменил Браим Диас. Десять минут спустя повреждение получил Эдер Милитао. Вместо бразильца на поле появился Рауль Асенсио.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
5
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
16
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
17
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|- : -
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|- : -
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2
Новости