Родриго и Эдер Милитао получили травмы за 10 минут матча «Реала» с «Осасуной»

Два футболиста «Реала» получили повреждения в матче против «Осасуны» в 13-м туре испанской ла лиги — 2:0.

На 20-й минуте из-за травмы поле покинул Родриго, которого заменил Браим Диас. Десять минут спустя повреждение получил Эдер Милитао. Вместо бразильца на поле появился Рауль Асенсио.