Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:49

Месси включил Ямаля, Кубарси и Гарначо в тройку в голосовании за приз «Копа Трофи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стало известно, за кого голосовал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси при выборе лучшего молодого игрока мира.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на первое место Месси поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, на второе — защитника сине-гранатовых Пау Кубарси, на третье — аргентинца Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Обладателем приза «Копа Трофи» от France Football по итогам сезона-2023/24 стал 17-летний Ямаль, опередив Арда Гюлера («Реал») и Кобби Майну («МЮ»). Данная награда вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
Алехандро Гарначо
Читайте также
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Популярное видео
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Родри опередил Винисиуса на 41 балл в борьбе за «Золотой мяч». Некоторые не включили испанца в топ-10
Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч» — 1170 против 1129 очков
«Реал» не стал сообщать Винисиусу о результатах «Золотого мяча» перед матчем с «Барселоной»
Marca: «Реал» полностью разорвал отношения с организаторами «Золотого мяча»
Кто главный претендент на следующий «Золотой мяч»? У Винисиуса ряд соперников из «Барселоны»
Источник: Винисиус начал активнее думать об уходе из «Реала» после поражения в борьбе за «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч» — 1170 против 1129 очков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости