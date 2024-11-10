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«Атланта» с Миранчуком не боялась Месси и Суареса. И потому выбила их из плей-офф

«Атланта» с Миранчуком выбила «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игроки «Атланты» Алексей Миранчук (№ 59) и Бартош Слиш (№ 6) против капитана «Интер Майами» Лионеля Месси
Игроки «Атланты» Алексей Миранчук (№ 59) и Бартош Слиш (№ 6) против капитана «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 10 ноября 2024 года.
Фото Getty Images
Рабинер — о невероятном заокеанском сюжете.
США. МЛС. 1/8 финала
10 нояб, 04:00. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
2:3
Атланта

После двух предыдущих матчей «Атланты» я должен был верить, что ей по силам пройти «Интер Майами» с Месси. Но до конца сделать этого не получалось. Пусть даже Леша Миранчук неделю назад, после второй игры, говорил мне, что вообще не сомневается в способности своей команды пройти Лео и Ко.

И это случилось. «Атланта Юнайтед», отставшая в регулярном чемпионате МЛС от «Интер Майами» на 34 очка, вынесла команду Месси и Суареса из плей-офф, обыграв ее в третьем матче серии на выезде — 3:2!

События развивались головокружительно. Сперва «Атланта» проигрывала, но очень быстро сравняла счет. Потом летучий сенегалец Джамал Тиаре заколотил второй — с паса Миранчука. А потом включился Месси и забил головой. Не каким-нибудь озарением своей гениальной футбольной головы — а натурально ею самой! Я подумал в тот момент: ну, не может быть. На первом этапе плей-офф — не может.

Судейство было настолько объективным, что я не мог до конца поверить своим глазам. Ведь Месси — это касса и трансляции всей лиги. С ним это одно, без него — другое. А значит...

Бартош Слиш и&nbsp;Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атланта&raquo; (2:3). Команда Миранчука шокировала Месси. Великий аргентинец — без титула в МЛС, а «Атланта» идет дальше

Но нет, судили честно! Вопреки всяким бизнес-соображениям! И как бы ни распластался игрок «Интера» в своей штрафной, изображая смертельные муки, арбитр игру не остановил — не за что. В конце концов Амадор идеально вырезал на дальнюю штангу Слишу, и польский опорник, за все время в МЛС попавший в чужие ворота один раз, забил победный мяч этого раунда плей-офф!

Весь матч отвратительно вел себя Суарес. В своих худших традициях — провоцировал, симулировал. Разве что не кусался. Не помогло.

Миранчука заменили на 90-й минуте лишним защитником. И отбились — несмотря на штрафной Месси (в «стенку»), несмотря на два угловых. Вратарь Гузан пару раз круто вытащил, но в целом не могу сказать, что ему пришлось стоять на голове. «Атланта» реально выиграла по делу, пусть при ином расположении звезд все и могло повернуться по-другому!

Она была сумасшедше заряжена, ни на секунду не засомневалась в себе, пропустив, тут же начинала отвечать атакой на атаку. Собственно, началась игра с того, что Тиаре попал в штангу, а в ответной атаке «Интер» открыл счет. И что? А то, что «Юнайтед» почти сразу, не поведя бровью, сравняли. Команда, которая занимала 12-е место в конференции за тур до конца регулярки, вообще не боялась одного из лучших игроков в истории футбола и его команду, установившую рекорд по очкам в регулярных чемпионатах МЛС.

И прошла ее.

Более того, за один первый этап повылетали все три лучшие команды Восточной конференции.

Алексей Миранчук (№ 59) и Бартош Слиш в матче «Интер Майами» — «Атланта».
Алексей Миранчук (№ 59) и Бартош Слиш в матче «Интер Майами» — «Атланта».
Фото Getty Images

Сейчас начнутся заголовки «Миранчук выбил Месси» и в том же духе. Конечно, это ерунда. «Атланта» выбила «Интер». Это была абсолютно командная история. Но какое же удовольствие и волнение за такой суперсенсацией наблюдать на две трети вообще вживую, а на треть — в прямом эфире!

Лешу и его команду невероятной воли, уже давно играющую в своем плей-офф, — с чумовой вещью, которая ей удалась. Чтобы и дальше так же!

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Дикость регламента МЛС, конечно, в том, что «Атланта» больше ни одного матча не сыграет дома: если в первом раунде бились до двух побед, то все последующие — из одной игры на поле команды, занявшей более высокое место в регулярке. Но это не помешало Миранчуку и его партнерам в ситуации, когда все или ничего, обыграть на выездах: 1) «Орландо», пусть и немотивированное, в последнем туре; 2) «Монреаль» в раунде «уайлд-кард»; 3) «Интер Майами» прошлой ночью, а дома — неделю назад.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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