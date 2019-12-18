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«Барселона» — «Реал»: протесты перед класико

20:55
18 декабря. Барселона. Перед началом класико на улицы вышли протестующие. Фото Reuters
18 декабря. Барселона. Перед началом класико на улицы вышли протестующие. Фото Reuters
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В среду, 18 декабря, пройдет класико «Барселона» — «Реал» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. Корреспондет «СЭ» показал, что творилось на улицах Барселоны перед началом встречи.

Ситуация в Каталонии в последнее время напряженная. Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение перенести матч с 26 октября на 18 декабря из-за политической обстановки в регионе и беспорядков на улицах Барселоны.

Перед началом игры в километре от домашнего стадиона на каждом шагу можно встретить машины полицейских.

Протестующие перекрыли одну из главных дорог Барселоны — Диагональ, но это не помешало без помех добраться «Реалу» и сине-гранатовым. Об этом ранее сообщали пресс-службы команд.

«Права. Свобода. Самоопределение», — с такими баннерами на улицы вышли люди.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». Начало — 22.00 (мск).

Барселона — Реал

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