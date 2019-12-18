В среду, 18 декабря, пройдет класико «Барселона» — «Реал» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. Корреспондет «СЭ» показал, что творилось на улицах Барселоны перед началом встречи.

Ситуация в Каталонии в последнее время напряженная. Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение перенести матч с 26 октября на 18 декабря из-за политической обстановки в регионе и беспорядков на улицах Барселоны.

Перед началом игры в километре от домашнего стадиона на каждом шагу можно встретить машины полицейских.

Всё готово к #эльКласико. В километре от «Камп Ноу» много полиции. Припарковаться нереально.



Спецкор @G_o_s_h_a передает из Барселоны pic.twitter.com/n8bsZRHrhi — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

Протестующие перекрыли одну из главных дорог Барселоны — Диагональ, но это не помешало без помех добраться «Реалу» и сине-гранатовым. Об этом ранее сообщали пресс-службы команд.

Протестующие перекрыли Диагональ — главную транспортную артерию Барселоны pic.twitter.com/JzVnfUwCQU — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

«Права. Свобода. Самоопределение», — с такими баннерами на улицы вышли люди.

Вот такие ленточки/баннеры раздают всем желающим активисты. Их сделано 100 тысяч. Написано: «Права. Свобода. Самоопределение» pic.twitter.com/SiItVEZg0q — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

Как вам маска на голове болельщика? ? pic.twitter.com/8CBhnPR6Ht — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

Полиции, кажется, больше чем людей pic.twitter.com/yNvhMIlahs — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

У «Камп Ноу» прямо сейчас так. Протестующие кричат: «Свободу политзаключенным» pic.twitter.com/Ft4YnecZLx — СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». Начало — 22.00 (мск).