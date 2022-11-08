«Барселона» планирует приобрести 17-летнего нападающего из дортмундской «Боруссии»

«Барселона» следит за 17-летним нападающим дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, утверждает сообщает Sport.es.

Руководство каталонского клуба рассматривают молодого нападающего в качестве замены Роберту Левандовскому. В трансфере немецкого таланта также заинтересован «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мукоко принял участие 20 матчах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.