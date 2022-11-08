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Сегодня, 12:58

«Барселона» планирует приобрести 17-летнего нападающего из дортмундской «Боруссии»

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«Барселона» следит за 17-летним нападающим дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, утверждает сообщает Sport.es.

Руководство каталонского клуба рассматривают молодого нападающего в качестве замены Роберту Левандовскому. В трансфере немецкого таланта также заинтересован «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мукоко принял участие 20 матчах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 21:00
Эльче – Жирона
 - : -
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 - : -
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 - : -
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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