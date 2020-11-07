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«Барселона» обыграла «Бетис», Месси вышел на замену во втором тайме и сделал дубль

20:11
Лионель Месси принимает поздравления от партнеров. Фото Bleacher Report.
Лионель Месси принимает поздравления от партнеров. Фото Bleacher Report.
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«Барселона» победила «Бетис» (5:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Форвард «Барсы» Лионель Месси остался на скамейки запасных и вышел на поле перед началом второго тайма. Аргентинец сделал дубль, забив один из мячей с пенальти. Также у хозяев отличились Антуан Гризманн, не забивший 11-метровый в первом тайме, Усман Дембеле и Педри

У гостей забивали Антонио Санабрия и Айтор Рубиаль. После удаления Аиссы Манди они остались в меньшинстве. Это произошло на 60-й минуте. «Барса» набрала 11 очков и поднялась на восьмое место. У «Бетиса» 12 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетико», а «Бетис» — с «Атлетиком».

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Барселона» — «Бетис» — 5:2 (1:1)

Барселона — Бетис

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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