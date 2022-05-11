«Барселона» переиграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на «Камп Ноу».

В первом тайме голами в составе каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг. В начале второй половины габонец забил свой второй мяч во встрече. Гол престижа на счету Яго Аспаса.

Также на 58-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве, так как защитник Джейсон Мурильо получил красную карточку.

На 68-й минуте встречи защитник хозяев Рональд Араухо в игровом моменте столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и рухнул на газон. Игроку потребовалась помощь врачей и госпитализация прямо с поля на машине скорой помощи.

«Барселона» набрала 72 очка и идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 9. «Сельта» с 43 очками занимает 11-ю строчку.