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«Барселона» переиграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. &amp;quot;Барселона&amp;quot; - &amp;quot;Сельта&amp;quot; - 3:1.
Фото Reuters

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на «Камп Ноу».

В первом тайме голами в составе каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг. В начале второй половины габонец забил свой второй мяч во встрече. Гол престижа на счету Яго Аспаса.

Также на 58-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве, так как защитник Джейсон Мурильо получил красную карточку.

На 68-й минуте встречи защитник хозяев Рональд Араухо в игровом моменте столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и рухнул на газон. Игроку потребовалась помощь врачей и госпитализация прямо с поля на машине скорой помощи.

10 мая. &quot;Барселона&quot; - &quot;Сельта&quot;. Араухо госпитализировали. «Барселона» выступила с заявлением по поводу госпитализированного Араухо

«Барселона» набрала 72 очка и идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 9. «Сельта» с 43 очками занимает 11-ю строчку.

Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 22:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:1
Сельта
Голы
Депай, 30 (1:0), Обамеянг, 41 (2:0), Обамеянг, 48 (3:0), Аспас, 50 (3:1)
Барселона
тер Штеген Араухо (Лангле, 68) Дани Алвес (Мингеса, 89) Жорди Альба Гарсия де Йонг Гави Дембеле Депай (Фати, 64) Торрес (Пуч, 46) Обамеянг (де Йонг, 84)
Сельта
Дитуро Араухо Айду Галан Васкес (Мурильо, 46) Суарес (Фонтан, 90) Бельтран (Вейга, 90) Тиагу Гальярду (Тапия, 60) Аспас Серви (Солари, 90+7) Мендес
Предупреждения
Гарсия 80’, де Йонг 90+10’, Жорди Альба 90+12’  - 
Удаления
Мурильо 58’
Судьи
Арьяс (Испания)

Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
Результаты / календарь
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38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 3 : 1
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 29 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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