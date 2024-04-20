«Барселона» может пригласить Эмери на замену Хави

Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери, работающего в «Астон Вилле», в качестве нового главного тренера.

По информации TEAMtalk, каталонцы заинтересованы в приглашении 52-летнего испанского специалиста на замену Хави.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона, после этого команда проиграла только один матч — в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Он возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.