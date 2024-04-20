«Атлетико» и Гризманн хотят продлить контракт

«Атлетико» и нападающий Антуан Гризманн ведут переговоры о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гризманном интересуются «ПСЖ» и «Интер Майами». В этом сезоне 33-летний француз сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.