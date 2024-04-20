«Атлетико» и Гризманн хотят продлить контракт
«Атлетико» и нападающий Антуан Гризманн ведут переговоры о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гризманном интересуются «ПСЖ» и «Интер Майами». В этом сезоне 33-летний француз сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34-32
|47
|
8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36-44
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29-35
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|- : -
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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