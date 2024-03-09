«Барселона» обыграла «Мальорку». Гюндоган не реализовал пенальти

«Барселона» переиграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0. Матч прошел на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

На 24-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но полузащитник Илкай Гюндоган не смог открыть счет. Единственный мяч был забит на 73-й минуте — отличился Ламин Ямаль.

«Барселона» набрала 61 очко и поднялась на 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» идет на 15-й строчке — 27 очков.