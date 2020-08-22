«Барселона» интересуется Анхелиньо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Анхелиньо, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонцы хотят усилить левый фланг 23-летним испанцем. Сообщается, что английский клуб требует за игрока 30 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2019/20 Анхелиньо выступал за «Лейпциг» на правах аренды, на его счету 1 гол и 5 результативных передач в 18 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.