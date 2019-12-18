«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в класико. Команды голов не забили

«Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» сыграла вничью с «Реалом» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

На 73-й минуте матча нападающий «Реала» Гарет Бэйл отправил мяч в сетку ворот «Барселоны», но гол не был засчитан. В том эпизоде защитник Ферлан Менди, который отдал пас Бэйлу, находился в офсайде, когда получил мяч.

Игрокам обеих команд показали в общей сложности 8 желтых карточек.

Сине-гранатовые с 36 очками остались на первой строчке в турнирной таблице ла лиги. «Реал» — 36 баллов и второе место.

21 декабря «Барселона» встретится с «Алавесом». 22 декабря «Реал» в Мадриде примет «Атлетик».

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Барселона» — «Реал» — 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Жорди Альба, де Йонг, Сержи Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 83).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Каземиру, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Бэйл, Бензема, Иско (Родригу, 80).

Предупреждения: Ракитич, 21. Суарес, 40. Лангле, 45. Каземиру, 66. Бэйл, 70. Иско, 76. Серхио Рамос, 78. Карвахаль, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

18 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».