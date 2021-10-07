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Суарес рассказал, что у него хорошие отношения с Гризманном

Луис Суарес рассказал об отношениях с Антуаном Гризманном
16:18
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о своих отношениях с Антуаном Гризманном.

«Я не ожидал его перехода, но подозревал об этом. Перед игрой с «Вильярреалом» мы говорили об этом, все думали, что клуб попытается и сделает это.

Мы через многое прошли вместе, у нас хорошие отношения", — приводит слова Суареса Marca.

30-летний Гризманн перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22. Футболист уже выступал за клуб с 2014 по 2019 год.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/atletico-madrid/2021/10/06/615dea6b46163f3f9e8b460e.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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