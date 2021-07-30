«Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40 процентов

«Барселона» хочет снизить зарплаты Жерару Пике, Серджи Бускетсу, Серхи Роберто и Жорди Альбе, сообщает El Periodico de Catalunya.

Футболисты получили соответствующие письма от руководства клуба. В них излагаются новые условия их контрактов с «Барсой», одно из них — снижение зарплаты на 40 процентов в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что агент Бускетса и Роберто уже провел переговоры с руководством «Барселоны» по вопросу снижения зарплаты, но стороны не смогли договориться.