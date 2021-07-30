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«Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40 процентов

18:42
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«Барселона» хочет снизить зарплаты Жерару Пике, Серджи Бускетсу, Серхи Роберто и Жорди Альбе, сообщает El Periodico de Catalunya.

Футболисты получили соответствующие письма от руководства клуба. В них излагаются новые условия их контрактов с «Барсой», одно из них — снижение зарплаты на 40 процентов в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что агент Бускетса и Роберто уже провел переговоры с руководством «Барселоны» по вопросу снижения зарплаты, но стороны не смогли договориться.

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Иван Шитик все материалы автора

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