«Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40 процентов
18:42
«Барселона» хочет снизить зарплаты Жерару Пике, Серджи Бускетсу, Серхи Роберто и Жорди Альбе, сообщает El Periodico de Catalunya.
Футболисты получили соответствующие письма от руководства клуба. В них излагаются новые условия их контрактов с «Барсой», одно из них — снижение зарплаты на 40 процентов в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что агент Бускетса и Роберто уже провел переговоры с руководством «Барселоны» по вопросу снижения зарплаты, но стороны не смогли договориться.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю