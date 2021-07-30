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Рамос поблагодарил Варана за совместную игру в «Реале»

16:58
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поблагодарил Рафаэля Варана за совместную работу в «Реале» после новости о переходе француза в «МЮ».

Рамос и Варан играли в центре обороны «Реала» с 2011 года, а летом 2021 года оба покинули клуб.

«Дорогой Рафа, я могу поблагодарить тебя за годы дружбы, товарищества и побед. И я желаю тебе удачи на новом этапе карьеры, он точно будет удивительным.

Если мы встретимся на поле, то побеждать будет команда из твоей страны, верно? Обнимаю», — написал Рамос, прикрепив фотографию, где они вместе празднуют победу в ла лиги.

28-летний французский защитник выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9840523/Sergio-Ramos-sends-message-former-Real-Madrid-team-mate-Raphael-Varane-ahead-Man-United-move.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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