Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании (5:2). Капитан каталонцев Лионель Месси забил два гола и сделал голевую передачу.

«Барселона» идет на 3-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Барселона» — «Хетафе» — 5:2 (3:1)

Голы: Месси, 8 (1:0). Лангле, 12 — в свои ворота (1:1). Шакла, 28 — в свои ворота (2:1). Месси, 33 (3:1). Энес Унал, 69 — с пенальти (3:2). Араухо, 87 (4:2). Гризманн, 90+3 — с пенальти (5:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 46), Жорди Альба, Лангле (Мориба, 46), Мингеса (Юмтити, 75), Бускетс, Сержи Роберто (Тринкан, 64), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Чема (Миранда, 76), Шакла, Иглесиас, Максимович (Акуругу, 46), Аленья (Арамбарри, 46), Кукурелья (Абдулаи, 46), Анхель (Энес Унал, 63), Кубо.

Предупреждения: Лангле, 6. Араухо, 68.

Судья: Фигероа Васкес.

22 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».