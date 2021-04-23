Гол Янузая принес «Реал Сосьедад» победу над «Сельтой»

«Гранада» переиграла «Эйбар» в 31-м туре чемпионата Испании (4:1).

В другой встрече «Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» (2:1). Победный гол с пенальти забил Аднан Янузай.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Гранада» — «Эйбар» — 4:1 (2:0)

Голы: Сольдадо, 21 (1:0). Пуэртас, 37 (2:0). Кике Гарсия, 64 (2:1). Сольдадо, 77 (3:1). Кенеди, 81 (4:1).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Кини, Вальехо (Перес, 81), Санчес, Монторо (Диас, 71), Эррера, Сольдадо (Нева, 81), Хорхе Молина (Гоналон, 51), Мачис (Кенеди, 71), Пуэртас.

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Рафа Суариш (Педро Леон, 46), Диоп (Хосе Анхель, 60), Альварес (Кике, 60), Ресио, Посо, Атиенса, Кике Гарсия (Родригес, 83), Хиль (Арьета, 83).

Предупреждения: Хорхе Молина, 41. Ресио, 42.

Судья: Хайме Латре.

Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 2:1 (2:1)

Голы: Мальо, 22 (0:1). Порту, 25 (1:1). Янузай, 39 — с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Исак, 29 (вратарь)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман (Саньян, 85), Порту, Гуриди, Гевара (Субименди, 68), Янузай (Оярсабаль, 46), Фернандес (Баутиста, 72), Исак (Барренечеа, 68).

«Сельта»: Вильяр, Араухо (Феррейра, 85), Мальо, Мурильо, Кариколь (Фонтан, 62), Суарес (Бельтран, 62), Тапия, Нолито (Солари, 78), Аспас, Мина, Мендес.

Предупреждения: Элустондо, 15. Мурильо, 38. Нолито, 62. Мальо, 90+1. Саньян, 90+1. Суарес, 90+2. Фернандес, 90+2. Барренечеа, 90+5. Аспас, 90+6.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

22 апреля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».