«Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по Обамеянгу

«Барселона» претендует на нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Sky Sports. При этом испанский клуб готов включить полузащитника Филиппе Коутинью в возможную сделку.

32-летний Обамеянг не так давно подписал новый контракт с лондонцами до 2024 года. Он пропустил первый матч сезона в АПЛ из-за болезни.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 10 голов за 29 матчей в премьер-лиге.

В сезоне-2020/21 29-летний Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.