Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по Обамеянгу

23:30
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Reuters
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Reuters
Теги:

«Барселона» претендует на нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Sky Sports. При этом испанский клуб готов включить полузащитника Филиппе Коутинью в возможную сделку.

32-летний Обамеянг не так давно подписал новый контракт с лондонцами до 2024 года. Он пропустил первый матч сезона в АПЛ из-за болезни.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 10 голов за 29 матчей в премьер-лиге.

В сезоне-2020/21 29-летний Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за «Барсу» во всех турнирах. Он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Сети обсуждают фото брошенного на взлетной полосе малыша в Кабуле
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Угадайте фильм с Андреем Мироновым — тест
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд