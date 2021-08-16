«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью на старте чемпионата Испании

«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» (0:0) в матче первого тура чемпионата Испании.

Хозяева завершали матч в меньшинстве. На 82-й минуте с поля был удален Хуан Фойт.

Обе команды заработали по одному очку. «Вильярреал» ранее уступил «Челси» (1:1, пенальти — 5:6) в матче за Суперкубок УЕФА.

Чемпионат Испании. Ла лига

1-й тур

«Вильярреал» — «Гранада» — 0:0

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Пенья, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Фойт, Капуэ (Мойсес Гомес, 72), Тригерос (Коклен, 79), Ж.Морено, Диа, Пино (Раба, 72).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Дуарте, Санчес (Диас, 86), Нева, Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Мачис (Хорхе Молина, 80), Пуэртас (Соро, 86), Суарес (Бакка, 46).

Предупреждения: Фойт, 21. Ж.Морено, 41. Капуэ, 53. Санчес, 71. Пенья, 85.

Удаление: Фойт, 82.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

16 августа. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».