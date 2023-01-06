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Сегодня, 16:12

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, утверждает Sport.es.

При этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит под концепцию его игры.

Однако клуб все равно намерен купить 25-летнего хавбека сборной Португалии.

«Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны Франк Кессие и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.

ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

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