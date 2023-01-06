Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал интерес со стороны «ПСЖ». Об интересе парижан к форварду сообщалось летом и осенью прошлого года.

«Я продлил контракт с «Барселоной» всего несколько месяцев назад. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать за этот клуб. Париж? Нет, мне хорошо в «Барсе». Хави и руководство клуба доверяют мне. Я чувствую их веру в меня», — цитирует Дембеле Eleven.

25-летний француз продлил контракт с «Барселоной» летом 2022 года до лета 2024-го.

В этом сезоне на его счету 22 матча, 6 голов и 7 результативных передач.