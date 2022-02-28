Гол и две передачи Дембеле помогли «Барселоне» разгромить «Атлетик»

«Барселона» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 4:0.

Отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Люк де Йонг, Мемфис Депай и Усман Дембеле, также сделавший две результативные передачи.

После этого матча «Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.