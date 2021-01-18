«Атлетик» обыграл «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании

«Атлетик» в матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

В составе каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн, баски ответили точными ударами Оскара Де Маркоса, Асьера Вильялибре, который перевел матч в овертайм, и Иньяки Уильямс. На 121-й минуте встречи Лионель Месси был удален за отмашку.

Для «Атлетика» это третий Суперкубок в истории — последний раз клуб становился обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.

Испания. Суперкубок

«Барселона» — «Атлетик» — 2:3 д.в. (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гризманн, 40 (1:0). Де Маркос, 42 (1:1). Гризманн, 77 (2:1). Вильялибре, 90 (2:2). Иньяки Уильямс, 93 (2:3).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Тринкан, 106), Араухо, Дест (Мингеса, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Пьянич, 88), Педри (Брэйтуэйт, 88. Пуч, 97).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Лекуэ, 83), Де Маркос, Иньиго Мартинес (Нуньес, 95), Капа (Весга, 81), Альварес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 83), Дани Гарсия, Венседор (Беренгер, 81), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Морсильо, 106).

Предупреждения: Лангле, 11. Дани Гарсия, 67. Вильялибре, 109. Морсильо, 110. Жорди Альба, 114.

Удаление: Месси, 120+1.

17 января. Барселона. Стадион «Камп Ноу».