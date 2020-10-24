«Атлетико» победил «Бетис» и вышел на второе место

«Атлетико» обыграл «Бетис» в седьмом туре чемпионата Испании — 2:0. Голами отметились Маркос Льоренте и Луис Суарес, забивающий во второй игре ла лиги подряд.

«Атлетико» поднялся на второе место в таблице, на 2 очка отставая от «Реала», который провел на игру больше.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

«Атлетико» — «Бетис» — 2:0 (0:0)

Голы: Льоренте, 46 (1:0). Суарес, 90+1 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 77), Коке, Льоренте, Торрейра (Эррера, 46), Суарес, Корреа (Жоау Феликс, 57), Лемар (Феррейра-Карраско, 46. Витоло, 83).

«Бетис»: Браво, Бартра, Монтойя, Манди, Алекс Морено, Каналес (Виктор Руис, 80), Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 65), Родригес (Борха Иглесиас, 80), Тельо (Лорен Морон, 65), А.Санабрия.

Предупреждения: Суарес, 41. Коке, 50.

Удаление: Монтойя, 74.

Судья: Матеу Лаос.

24 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».