«Атлетико» разгромил «Осасуну» и обогнал «Реал» в таблице ла лиги

«Атлетико дома разгромил «Осасуну» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Победу «матрасникам» принесли голы Янника Карраско, Сауля и Анхеля Корреа.

После этой победы «Атлетико» набрал 72 очка и поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Реал», но «сливочные» еще не сыграли в 35-м туре. «Осасуна» с 47 баллами идет на девятой строчке.